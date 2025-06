Journée des Champions : Venez vivre une journée d’exception mêlant sport, performance et élégance à la française ! Hippodrome Paris-Vincennes Paris 22 juin 2025

Les Champions entrent en scène



Alors que, sur la célèbre cendrée de Paris-Vincennes, les meilleurs 3 ans, 4 ans et 5 ans se défieront pour couronner les Champions de France à l’Etrier, et que l’élite du trot mondial s’opposera dans le Prix René Ballière, le show d’ouverture mettra en lumière des talents exceptionnels qui ont notamment brillé lors de la Cérémonie d’Ouverture des JO l’été dernier.

Le multi recordman du monde de slackline Nathan Paulin traversera la piste de l’hippodrome à 15m du sol, avant qu’Axelle Saint-Cirel interprète une Marseillaise emplie de grâce et d’émotion, accueillant les trophées des Etrier 3/4/5 à bord de légendaires voitures de Présidents !

Brunch du Président et Food Court

En bord de piste, en collaboration avec le Food Market®, le Brunch du Président proposera pour la première fois une expérience conviviale et gourmande, vous permettant de composer votre assiette idéale à savourer devant le spectacle des courses.

Des champions de la cuisine seront également présents pour faire découvrir des spécialités culinaires uniques. Hugo Riboulet, lauréat de Top Chef 2023, proposera 3 recettes gourmandes de tourtes conçues au sein de son concept Groot La Tourte. Et si vous êtes plutôt sucré, Pierre-Jean Quinorero, co-fondateur de Nèulo Paris, sacré Chef Pâtissier de l’année 2023-2024 et Champion de France du Dessert 2021, proposera 3 créations originales de flan.

Les restaurants de l’hippodrome accueilleront également le public sur réservation, avec un menu exclusif proposant notamment le dessert officiel de l’événement signé par Pierre Hermé, désigné meilleur pâtissier du monde !

La scène des champions revient au cœur de l’hippodrome

Dans les tribunes, la scène des champions, devenue emblématique grâce à La Folie Douce en janvier dernier accueillera cette fois une performance exclusive de champions de la danse, offrant un écho artistique et énergique au spectacle des courses.

Une dizaine de danseurs, notamment des couples de danseurs de l’émission Danse avec les Stars, et notamment Denitsa Ikonomova, Katrina Patchett ou encore Jordan Mouillerac, enchanteront le public avec des prestations époustouflantes.

Autre moment d’exception, la performance hors du temps de la danseuse classique Victoria Dauberville ne manquera pas de faire frissonner le public de l’hippodrome.

Une Journée des Champions à vivre en famille

Au-delà du sport et du spectacle, les plus jeunes ne seront pas en reste grâce aux animations familiales incontournables, spécialement pensées pour les enfants. Baptêmes à poneys, Carrousel de chevaux, jeux en bois et autres courses de sulky à pédales viendront égayer la journée.

Et ils pourront, comme leurs parents, découvrir les coulisses des Champions avec le Bus Suiveur, la visite guidée des écuries et l’atelier de personnalisation de fer de champions.

Le dimanche 22 juin 2025

de 11h30 à 18h30

gratuit Tout public.

Hippodrome Paris-Vincennes 2, route de la Ferme 75012 Paris

