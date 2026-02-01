Hippolyte Fevre Jean-Baptiste Franc Trio C2 Hôtel Marseille 6e Arrondissement

Hippolyte Fevre Jean-Baptiste Franc Trio

Mercredi 18 février 2026 à partir de 20h. C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 20:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

En février, le C2 ouvre grand les portes de son salon pour une nouvelle édition de ses mercredis, des soirées où la musique s’invite chaque semaine pour sublimer l’art de se retrouver.

Ce concert au C2 s’annonce comme un moment à la fois festif, virtuose et profondément humain. Une soirée où l’amitié rencontre l’excellence musicale. À l’origine de cette rencontre, un contrebassiste montpelliérain passionné de swing, Jérémie Fabre, qui convie deux figures majeures de la scène parisienne pour un voyage musical vibrant, inspiré des racines de la Nouvelle-Orléans.







Deux solistes d’exception





D’un côté, Jean-Baptiste Franc, pianiste au style éblouissant, héritier moderne du piano stride. En 2018, il remporte le premier prix du prestigieux concours international de piano stride organisé par l’Université Ole Miss du Mississippi. Sa carrière l’a déjà mené aux côtés de légendes il a joué avec Arvell Shaw, contrebassiste de Louis Armstrong, et a reçu les encouragements de deux géants de la musique Wynton Marsalis et Monty Alexander, suite à l’enregistrement de son premier album avec le batteur de Count Basie, Duffy Jackson.





De l’autre, Hippolyte Fèvre, trompettiste-chanteur à l’énergie solaire, véritable enfant spirituel de la Nouvelle-Orléans où il réside plusieurs mois par an. Là-bas, il a collaboré avec le big band de Delfeayo Marsalis, multipliant les scènes avec de nombreux brass bands locaux. Cofondateur du Nola French Connection, il fait rayonner la culture musicale louisianaise jusque sur les scènes françaises.







Un répertoire venu du cœur





Le trio puisera dans le grand répertoire de la Nouvelle-Orléans un univers musical où la joie, l’émotion et la liberté d’improvisation tiennent lieu de boussole. Swing, jazz traditionnel, énergie de rue et élégance du stride se mêleront au cours d’un concert vivant, généreux, porté par trois musiciens animés par une même passion.





Préparez-vous à une soirée où la musique se partage avant tout avec le cœur. .

C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In February, C2 opens the doors of its lounge for a new edition of Wednesdays, evenings where music is invited every week to sublimate the art of getting together.

L’événement Hippolyte Fevre Jean-Baptiste Franc Trio Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille