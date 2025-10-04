Hippy’s Not Dead en concert Saint-Symphorien

Hippy’s Not Dead en concert Saint-Symphorien samedi 4 octobre 2025.

Hippy’s Not Dead en concert

Rue Carnot Saint-Symphorien Gironde

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

19h apéro du Cercle

20h repas, sur réservation

21h spectacle « Hippy’s Not Dead »

Afin de vous faire partager un moment unique, Hippy’s Not Dead vous proposera un répertoire à dominante anglo-saxonne des années 60 à 80 associé à leur univers personnel et pour pimenter le tout, ils n’hésiteront pas à solliciter la participation du public. Grace à une complicité partagée sur scène depuis plus de 9 ans, Hippy’s Not Dead adaptera pour vous les plus grands tubes des Rolling Stones, Lou Reed en passant par les Beatles ou America, Eagles … .

Rue Carnot Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 71 63 cercleouvrier33113@gmail.com

