HIROMI’S SONICWONDER HALLE AUX GRAINS Toulouse

HIROMI’S SONICWONDER

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 80 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 20:00:00

fin : 2025-11-19 21:30:00

Date(s) :

2025-11-19

Difficile de trouver une musicienne de jazz plus éclectique que Hiromi ! Le jazz de son album “Sonicwonder” est en fusion, mêlant classique, bebop, post-bop, rock, stride, funk, reggae…

Avec son trio Adam O’Farrill à la trompette, Hadrien Feraud à la basse et Gene Coye, aux percussions elle déploie une énergie irrésistible. Quatre artistes au jazz à consommer sans modération. 20 .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

It’s hard to find a more eclectic jazz musician than Hiromi! The jazz on her album Sonicwonder? is a fusion of classical, bebop, post-bop, rock, stride, funk, reggae?

German :

Es ist schwer, eine eklektischere Jazzmusikerin als Hiromi zu finden! Der Jazz auf ihrem Album Sonicwonder ist eine Fusion aus Klassik, Bebop, Post-Bop, Rock, Stride, Funk, Reggae?

Italiano :

È difficile trovare una musicista jazz più eclettica di Hiromi! Il jazz del suo album Sonicwonder? è una fusione di classica, bebop, post-bop, rock, stride, funk, reggae?

Espanol :

Es difícil encontrar un músico de jazz más ecléctico que Marta El jazz de su álbum Sonicwonder? es una fusión de clásico, bebop, post-bop, rock, stride, funk, reggae?

L’événement HIROMI’S SONICWONDER Toulouse a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE