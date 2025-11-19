HIROMI’S SONICWONDER HALLE AUX GRAINS Toulouse
HIROMI’S SONICWONDER HALLE AUX GRAINS Toulouse mercredi 19 novembre 2025.
HIROMI’S SONICWONDER
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 80 EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 20:00:00
fin : 2025-11-19 21:30:00
Date(s) :
2025-11-19
Difficile de trouver une musicienne de jazz plus éclectique que Hiromi ! Le jazz de son album “Sonicwonder” est en fusion, mêlant classique, bebop, post-bop, rock, stride, funk, reggae…
Avec son trio Adam O’Farrill à la trompette, Hadrien Feraud à la basse et Gene Coye, aux percussions elle déploie une énergie irrésistible. Quatre artistes au jazz à consommer sans modération. 20 .
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
English :
It’s hard to find a more eclectic jazz musician than Hiromi! The jazz on her album Sonicwonder? is a fusion of classical, bebop, post-bop, rock, stride, funk, reggae?
German :
Es ist schwer, eine eklektischere Jazzmusikerin als Hiromi zu finden! Der Jazz auf ihrem Album Sonicwonder ist eine Fusion aus Klassik, Bebop, Post-Bop, Rock, Stride, Funk, Reggae?
Italiano :
È difficile trovare una musicista jazz più eclettica di Hiromi! Il jazz del suo album Sonicwonder? è una fusione di classica, bebop, post-bop, rock, stride, funk, reggae?
Espanol :
Es difícil encontrar un músico de jazz más ecléctico que Marta El jazz de su álbum Sonicwonder? es una fusión de clásico, bebop, post-bop, rock, stride, funk, reggae?
L’événement HIROMI’S SONICWONDER Toulouse a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE