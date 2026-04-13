Hiroshima / Présentation de Laurent Loualoup, Le Cratère, Toulouse

Hiroshima / Présentation de Laurent Loualoup Vendredi 1 mai, 22h45 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T22:45:00+02:00 – 2026-05-02T00:45:00+02:00

Fin : 2026-05-01T22:45:00+02:00 – 2026-05-02T00:45:00+02:00

Hiroshima / de Hideo Sekigawa / 1h44 / Japon / Avec 山田五十鈴, 岡田英次, 加藤嘉, 月丘夢路, Masaya Tsukida

Synopsis : Hiroshima, début des années 1950. Professeur au lycée, Kitagawa constate que nombre de ses élèves souffrent des séquelles de la bombe atomique. Il entame alors une discussion avec eux. Face à l’ignorance et à l’indifférence des Japonais, et afin que les victimes ne soient pas contraintes de vivre dans l’ombre de la société, ils estiment nécessaire que leurs compatriotes se rappellent ce jour si fatidique du 6 août 1945…

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/hiroshima »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRYKBU2#showsession?id=emsx001100017756&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse