Hiru Emazte kantari gogoan Chapelle Sainte Catherine Sare

Hiru Emazte kantari gogoan

Chapelle Sainte Catherine 1455 Sarako errebidea Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

2026-04-05

Cette représentation rend hommage à trois figures majeurs de la chanson basque Lurdes Iniondo, Maite Idirin, Estitxu Robles Arangiz, pionnières d’une époque où les femmes étaient rares sur scène.

Dans les années 60-70, elles ont porté avec courage la langue, la culture et les combats sociaux du Pays Basque, tout en exprimant avec sensibilité, leurs émotions, leurs doutes et leurs peurs. Militantes et profondément artistes, elles ont ouvert la voie et conquis leur place.

Aujourd’hui, ce spectacle fait revivre leurs voix et célébre leur héritage, comme des étoiles qui continuent de briller dans nos coeurs.

Chanteuses Maider Bedaxagar, Naia Robles, Maialen Alfaro

Porteuses de projet Maite Ithurbide, Jacqueline Idiart, Pantxika Erramuzpe, Pantxika Heguiaphal .

Chapelle Sainte Catherine 1455 Sarako errebidea Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 sare@otpaysbasque.com

