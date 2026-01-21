Hiruak Dantzan Salle Haitz Ondoan Mouguerre
Salle Haitz Ondoan 7 lotissement Mouguerre, Village 6 Mouguerre Pyrénées-Atlantiques
10h Atelier de danse Euskal Eskotixa et Larrain dantza
11h Bal avec Tiriki-trauki fanfarea .
Salle Haitz Ondoan 7 lotissement Mouguerre, Village 6 Mouguerre 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
