Hiruak Dantzan Salle Haitz Ondoan Mouguerre dimanche 22 février 2026.
Salle Haitz Ondoan 7 lotissement Mouguerre, Village 6 Mouguerre Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
10h Atelier de danse La fricassée berria et Larrain dantza
11h Bal avec Xirolarru taldea .
+33 5 59 29 65 05
