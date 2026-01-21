Hiruak Dantzan Salle Haitz Ondoan Mouguerre

Hiruak Dantzan

Salle Haitz Ondoan 7 lotissement Mouguerre, Village 6 Mouguerre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

10h Atelier de danse La fricassée berria et Larrain dantza

11h Bal avec Xirolarru taldea .

Salle Haitz Ondoan 7 lotissement Mouguerre, Village 6 Mouguerre 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Hiruak Dantzan

L’événement Hiruak Dantzan Mouguerre a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Pays Basque