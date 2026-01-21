Hiruak Dantzan Saint-Pierre-d’Irube

Hiruak Dantzan

Plaza Berri Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

En fin de matinée, bal pour le carnaval avec Leinua Txaranga.

Repli au Mur à gauche en cas de mauvais temps. .

Plaza Berri Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

