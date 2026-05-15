Hiruzango Hasparren
Hiruzango Hasparren dimanche 7 juin 2026.
Hasparren
Hiruzango
Fronton de zelai Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Animations toute la journée:
Chasse au trésor 4km
Randonnée 10/15 km
Circuit VTT 20/35 km .
Fronton de zelai Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Hiruzango
L’événement Hiruzango Hasparren a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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