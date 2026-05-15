Hasparren

Hiruzango

Fronton de zelai Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Animations toute la journée:

Chasse au trésor 4km

Randonnée 10/15 km

Circuit VTT 20/35 km .

Fronton de zelai Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Hiruzango

L’événement Hiruzango Hasparren a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque