Hisse Émoi Médiathèque du patrimoine et de la photographie Charenton-le-Pont dimanche 21 septembre 2025.

Hisse Émoi Dimanche 21 septembre, 14h00 Médiathèque du patrimoine et de la photographie Val-de-Marne

entrée libre

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Hisse Emoi est une proposition qui s’ancre sur un solo scensionnel d’Isabelle

Pinon et qui donne à voir un lâcher-prise et des postures que chacun pourra expérimenter lors d’un hissage collectif.

Ce dispositif permet de s’élever au centre d’une des places du quartier pour y découvrir un point de vue éphémère, en hauteur.

Le hissage se fait collectivement par le groupe qui partage l’expérience ou par des passants sollicités.

Puis, pendant un instant, une danseuse de la compagnie proposera un solo en suspension au-dessus du public, qui donnera à voir la liberté des mouvements.

L’atelier est suivi d’un temps de restitution pour retranscrire ses sensations.

Médiathèque du patrimoine et de la photographie 11 Rue du Séminaire de Conflans, 94220 Charenton-le-Pont Charenton-le-Pont 94220 Val-de-Marne Île-de-France

Cie Retouramont – Fabrice Guillot danse verticale hissage collectif