Hisse et Ho Ho Ho matelot Port de Capbreton Capbreton mercredi 17 décembre 2025.
Port de Capbreton 79 avenue Georges Pompidou Capbreton Landes
Découverte et apprentissage des nœuds marins.
Découverte et apprentissage des nœuds marins.
Nouveauté ! Apprenez à faire votre propre pomme de touline, porte-clés ou boule de Noël, repartez avec votre création unique. .
Port de Capbreton 79 avenue Georges Pompidou Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 73 72 27 mathieu.profault@lvsm.org
English : Hisse et Ho Ho Ho matelot
Hoist and ho ho ho sailor
Discover and learn the knots.
