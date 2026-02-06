Hisse et Hot Matelot ! Animations Vacances d’Hiver Association Les Voiles S’en Mêlent Capbreton

Hisse et Hot Matelot ! Animations Vacances d’Hiver

Association Les Voiles S’en Mêlent 79 Avenue Georges Pompidou Capbreton Landes

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Plongez dans des expériences ludiques et créatives autour du nautisme, où des objets réemployés prennent une nouvelle vie entre jeu, savoir-faire et imagination.

Au programme atelier lanternes à partir de voiles de bateaux recyclées, apprentissage des noeuds marins, etc. Pour un moment de partage en famille ! .

English : Hisse et Hot Matelot ! Animations Vacances d’Hiver

Immerse yourself in playful, creative nautical experiences, where repurposed objects are given a new lease of life through play, know-how and imagination.

