Hisse et Hot Matelot ! Animations Vacances d’Hiver Association Les Voiles S’en Mêlent Capbreton
Hisse et Hot Matelot ! Animations Vacances d’Hiver Association Les Voiles S’en Mêlent Capbreton mercredi 18 février 2026.
Hisse et Hot Matelot ! Animations Vacances d’Hiver
Association Les Voiles S’en Mêlent 79 Avenue Georges Pompidou Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Plongez dans des expériences ludiques et créatives autour du nautisme, où des objets réemployés prennent une nouvelle vie entre jeu, savoir-faire et imagination.
Au programme atelier lanternes à partir de voiles de bateaux recyclées, apprentissage des noeuds marins, etc. Pour un moment de partage en famille ! .
Association Les Voiles S’en Mêlent 79 Avenue Georges Pompidou Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Hisse et Hot Matelot ! Animations Vacances d’Hiver
Immerse yourself in playful, creative nautical experiences, where repurposed objects are given a new lease of life through play, know-how and imagination.
L’événement Hisse et Hot Matelot ! Animations Vacances d’Hiver Capbreton a été mis à jour le 2026-02-03 par OTI LAS