HISSE ET OH MATELOT ! Port de Capbeton Capbreton

Port de Capbeton 79 Avenue Georges Pompidou Capbreton Landes
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
2025-10-22
Animation dans le cadre du Mois des Familles Landaises 2025 Embarquez en famille pour une escale ludique et conviviale !
Découverte et apprentissage des nœuds marins. .
English : HISSE ET OH MATELOT !
Activities as part of the Mois des Familles Landaises 2025 Take the whole family on board for a fun and friendly stopover!
German : HISSE ET OH MATELOT !
Animation im Rahmen des Monats der Landaises-Familien 2025 Schiffen Sie sich mit Ihrer Familie für einen spielerischen und geselligen Zwischenstopp ein!
Italiano :
Attività nell’ambito del Mese delle Famiglie dei Länder 2025 Portate a bordo tutta la famiglia per una sosta divertente e amichevole!
Espanol : HISSE ET OH MATELOT !
Actividades en el marco del Mes de las Familias de las Landas 2025 ¡Lleve a toda la familia a bordo para una escala divertida y agradable!
