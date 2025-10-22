HISSE ET OH MATELOT ! Port de Capbeton Capbreton

Port de Capbeton 79 Avenue Georges Pompidou Capbreton Landes

Animation dans le cadre du Mois des Familles Landaises 2025 Embarquez en famille pour une escale ludique et conviviale !

Découverte et apprentissage des nœuds marins. .

Activities as part of the Mois des Familles Landaises 2025 Take the whole family on board for a fun and friendly stopover!

Animation im Rahmen des Monats der Landaises-Familien 2025 Schiffen Sie sich mit Ihrer Familie für einen spielerischen und geselligen Zwischenstopp ein!

Attività nell’ambito del Mese delle Famiglie dei Länder 2025 Portate a bordo tutta la famiglia per una sosta divertente e amichevole!

Actividades en el marco del Mes de las Familias de las Landas 2025 ¡Lleve a toda la familia a bordo para una escala divertida y agradable!

