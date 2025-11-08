Hisse et oh matelot Port de Capbreton Capbreton

Hisse et oh matelot Port de Capbreton Capbreton samedi 8 novembre 2025.

Hisse et oh matelot

Port de Capbreton 79 Avenue Georges Pompidou Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Animation dans le cadre du mois des familles landaise 2025 embarquez en famille pour une escale ludique et conviviale !

Hisse et oh matelot !

Découverte et apprentissage des noeuds marins ! .

Port de Capbreton 79 Avenue Georges Pompidou Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Hisse et oh matelot

Activities as part of the Landaise 2025 family month take the whole family on board for a fun and friendly stopover!

German : Hisse et oh matelot

Animation im Rahmen des Familienmonats Landaise 2025 schiffen Sie sich mit Ihrer Familie für einen spielerischen und geselligen Zwischenstopp ein!

Italiano :

Attività nell’ambito del mese delle famiglie delle Landes 2025: fate salire a bordo la vostra famiglia per una sosta divertente e simpatica!

Espanol : Hisse et oh matelot

Actividades en el marco del mes de la familia de las Landas 2025: ¡suba a bordo a su familia para una escala divertida y acogedora!

L’événement Hisse et oh matelot Capbreton a été mis à jour le 2025-10-11 par OTI LAS