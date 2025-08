Hisse et oh matelot ! Découverte et apprentissage des noeuds marins Capbreton

Avenue Pompidou Capbreton Landes

Début : 2025-08-12

Sur un voilier ou dans la vie de tous les jours, les nœuds marins sont de précieux alliés. Venez vous exercer avec LVSM et repartez avec plus d’un tour dans votre sac (de marin bien sûr).

Attention présence des parents / adultes obligatoire enfants + parents = bon moment en famille !

Durée créneau de 1h par groupe de 12 personnes

Réservation obligatoire .

Avenue Pompidou Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 73 72 27

English : Hisse et oh matelot ! Découverte et apprentissage des noeuds marins

On a sailboat or in everyday life, marine knots are invaluable allies. Come and practice with LVSM and leave with more than one trick up your sleeve (as a sailor, of course).

German : Hisse et oh matelot ! Découverte et apprentissage des noeuds marins

Auf einem Segelboot oder im Alltag sind die Seemannsknoten wertvolle Verbündete. Kommen Sie und üben Sie mit LVSM und gehen Sie mit mehr als einem Trick in Ihrer Tasche (als Seemann natürlich) nach Hause.

Italiano :

In barca a vela o nella vita di tutti i giorni, i nodi marinari sono preziosi alleati. Venite a fare pratica con LVSM e partite con più di un asso nella manica (da marinaio, ovviamente).

Espanol : Hisse et oh matelot ! Découverte et apprentissage des noeuds marins

En un velero o en la vida cotidiana, los nudos marineros son unos valiosos aliados. Ven a practicar con LVSM y sal con más de un truco en la manga (como marinero, claro).

