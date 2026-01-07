Hisser pavillon pour une classe à l’air libre Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-29 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite Tout public – Age maximum : 99

Le pavillon voyageur, c’est un rêve d’architecte. Comment créer, dans tous ses détails, une architecture légère qui puisse se déployer partout?? Tel est le défi à relever pour l’agence h2o lorsqu’elle répond à l’appel d’offres pour une salle de classe mobile destinée à sillonner la région Bourgogne Franche-Comté.Commandée dans le cadre de la Maison universitaire de l’éducation (MUE), elle doit être rapide et facile d’installation et flexible dans son utilisation. Guidés par une approche ludique, et nourris de références historiques, les architectes de chez h2o se mettent à imaginer une enveloppe-structure optimisée, une coquille bienveillante capable d’héberger tous les possibles.Découvrez cette aventure lors d’une rencontre qui réunira : Antoine Santiard, architecte (h2o), Nicolas Polaert, architecte et ingénieur (Bollinger+Grohmann), Benoît Santiard, éditeur et graphiste du livre Hisser pavillon pour une classe à l’air libre (Building Books). Cette rencontre vient conclure le temps fort porté par la Maison de l’architecture des Pays de la Loire autour de Jean Prouvé, un patrimoine au service de l’architecture de demain.

Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Nantes 44000



