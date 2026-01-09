Histo’art Nérac

Histo’art

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Plongez dans l’univers d’une autrice à travers une lecture d’album suivie d’ateliers créatifs. Marie-Edda et Noémie proposent aux enfants de découvrir l’œuvre de Fanny Pageaud et d’exprimer leur imagination autour de son univers. Une animation artistique et ludique, favorisant la créativité.

Plongez dans l'univers d'une autrice à travers une lecture d'album suivie d'ateliers créatifs. Marie-Edda et Noémie proposent aux enfants de découvrir l'œuvre de Fanny Pageaud et d'exprimer leur imagination autour de son univers. Une animation artistique et ludique, favorisant la créativité et l'échange.

Sur réservation.

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 adulte@ville-nerac.fr

English :

Immerse yourself in the world of an author through a book reading followed by creative workshops. Marie-Edda and Noémie invite children to discover the work of Fanny Pageaud and express their imagination around her world. An artistic and fun activity that encourages creativity.

