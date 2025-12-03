HISTOIRE À COLORIER

Quarante Hérault

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-03

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2025-12-03 2026-01-14 2026-02-11

Découvrez une histoire tirée de la collection de la bibliothèque de Roueïre. Une lecture ludique destinée aux plus jeunes afin de développer leur imaginaire autour du récit et de la couleur. Cette activité se terminera avec un verre de jus de fruit.

De 4 à 7 ans.

Gratuit pour les enfants, inclus dans le billet d’entrée pour les accompagnants.

Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 25 domaine.roueire@cc-sud-herault.fr

English :

Discover a story from the Roueïre library collection. A playful reading for youngsters to develop their imagination around storytelling and color. The activity ends with a glass of fruit juice.

Ages 4 to 7.

Free for children, included in admission for accompanying adults.

German :

Entdecken Sie eine Geschichte aus der Sammlung der Bibliothek von Roueïre. Eine spielerische Lektüre für die Jüngsten, um ihre Vorstellungskraft rund um die Erzählung und die Farben zu entwickeln. Diese Aktivität endet mit einem Glas Fruchtsaft.

Von 4 bis 7 Jahren.

Kostenlos für Kinder, für Begleitpersonen in der Eintrittskarte enthalten.

Italiano :

Scoprite una storia dalla collezione della biblioteca Roueïre. È un modo divertente per sviluppare l’immaginazione dei bambini attraverso la narrazione e il colore. L’attività si conclude con un bicchiere di succo di frutta.

Dai 4 ai 7 anni.

Gratuito per i bambini, incluso nell’ingresso per gli adulti accompagnatori.

Espanol :

Descubra un cuento de la colección de la biblioteca Roueïre. Es una forma divertida de que los más pequeños desarrollen su imaginación a través de la narración y el color. La actividad termina con un vaso de zumo de frutas.

De 4 a 7 años.

Gratuito para los niños, incluido en la entrada para los adultos acompañantes.

