HISTOIRE À CROQUER

Quarante Hérault

Début : 2025-12-17

fin : 2026-03-04

2025-12-17 2026-03-04

Découvrez une histoire tirée de la collection de la bibliothèque de Roueïre. Une lecture où les enfants pourront laisser libre cours à leur imagination, suivie d’un moment chaleureux à partager autour d’un chocolat chaud et de gourmandises.

Dès 8 ans

Gratuit pour les enfants, inclus dans le billet d’entrée pour les accompagnants.

Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 25 domaine.roueire@cc-sud-herault.fr

English :

Discover a story from the Roueïre library collection. Children will be able to let their imaginations run wild, followed by a warm moment to share over hot chocolate and treats.

Ages 8 and up

Free for children, included in admission for accompanying adults.

German :

Entdecken Sie eine Geschichte aus der Sammlung der Bibliothek von Roueïre. Eine Lesung, bei der die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen können, gefolgt von einem herzlichen Moment, den sie bei einer heißen Schokolade und Leckereien teilen können.

Ab 8 Jahren

Kostenlos für Kinder, für Begleitpersonen in der Eintrittskarte enthalten.

Italiano :

Scoprite una storia dalla collezione della biblioteca Roueïre. I bambini potranno dare sfogo alla loro immaginazione durante la lettura, seguita da un momento di condivisione con cioccolata calda e dolci.

A partire dagli 8 anni

Gratuito per i bambini, incluso nell’ingresso per gli adulti accompagnatori.

Espanol :

Descubra un cuento de la colección de la biblioteca Roueïre. Los niños podrán dar rienda suelta a su imaginación mientras leen, seguido de un momento cálido para compartir con chocolate caliente y dulces.

A partir de 8 años

Gratuito para los niños, incluido en la entrada para los adultos acompañantes.

L’événement HISTOIRE À CROQUER Quarante a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN