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HISTOIRE À PARTAGER Montespan

HISTOIRE À PARTAGER Montespan samedi 11 avril 2026.

Adresse : LÉOUDARY

Ville : 31260 Montespan

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-04-11T10:00:00

Fin : 2026-04-11T11:00:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Montespan

HISTOIRE À PARTAGER

LÉOUDARY Montespan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 11:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Les ateliers tout-petits & parents !
Histoire à partager !

Ouvert à tous les enfants de 1 mois à 3 ans avec leurs parents Un moment d’exploration, de découverte et détente avec votre tout petit !   .

LÉOUDARY Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie   levastemonde@outlook.com

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English :

Toddler & parent workshops!

L’événement HISTOIRE À PARTAGER Montespan a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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