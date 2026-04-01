HISTOIRE À PARTAGER Montespan
HISTOIRE À PARTAGER Montespan samedi 11 avril 2026.
Montespan
HISTOIRE À PARTAGER
LÉOUDARY Montespan Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 11:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Les ateliers tout-petits & parents !
Histoire à partager !
Ouvert à tous les enfants de 1 mois à 3 ans avec leurs parents Un moment d’exploration, de découverte et détente avec votre tout petit ! .
LÉOUDARY Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie levastemonde@outlook.com
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English :
Toddler & parent workshops!
L’événement HISTOIRE À PARTAGER Montespan a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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