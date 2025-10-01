Histoire à quatre pattes Médiathèque Boris-Vian Montluçon
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2025-10-01 09:30:00
fin : 2025-10-01
2025-10-01
Histoires à 4 Pattes est un duo clownesque qui évolue dans un univers onirique.
English :
Histoires à 4 Pattes is a clowning duo that evolves in a dreamlike universe.
German :
Histoires à 4 Pattes ist ein clowneskes Duo, das sich in einer Traumwelt bewegt.
Italiano :
Histoires à 4 Pattes è un duo di clown che si evolve in un universo onirico.
Espanol :
Histoires à 4 Pattes es un dúo de payasos que evoluciona en un universo onírico.
