Histoire architecturale des bâtiments du muséum Muséum d’histoire naturelle La Rochelle

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

⚡ Visite flash : l’incroyable destin d’un hôtel particulier rochelais

Découvrez en quelques minutes l’histoire fascinante de cet hôtel particulier du XVIIIᵉ siècle, devenu successivement Hôtel du Gouvernement sous Napoléon, évêché, puis Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle.

Une visite courte, mais riche en anecdotes !

L'intérêt des pièces scientifiques et des pièces rares est renforcé par un intérêt historique de certains spécimens : girafe donnée au roi Charles X, orang-outang offert à l'Impératrice Joséphine, objets rapportés par les grands navigateurs : Bougainville à la fin du XVIIIe siècle et Dumont d'Urville au début du XIXe siècle.

©J-L Rémy MHNLR