Histoire, art et légende Chapelle Notre-Dame de Presles Marcilly-en-Bassigny samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T17:+

Découvrez la chapelle Notre-Dame-de-Presles, joyau gothique du XIVᵉ siècle, célèbre pour ses fresques médiévales et sa source réputée miraculeuse. Promenez-vous librement dans cet édifice et admirez les peintures sur ses voûtes.

Chapelle Notre-Dame de Presles 52360 Marcilly-en-Bassigny Marcilly-en-Bassigny 52360 Haute-Marne Grand Est À 5 km du village et entourée de bois, Notre-Dame-de-Presles est une chapelle gothique homogène du début du XIVᵉ siècle, qui aurait été construite par le chapitre cathédral de Langres, grand bénéficiaire des revenus des terres de Marcilly. Constituée de trois travées et dotée d’un chevet plat, l’édifice a la particularité de posséder, sous son chœur, une crypte voûtée en berceau brisé, où jaillit une source. Autrefois, un pèlerinage très fréquenté s’y déroulait : on venait de loin vénérer la statuette et la source réputée miraculeuse.

L’intérêt principal de la chapelle réside dans ses peintures murales, elles aussi datées du XIVᵉ siècle. Sur les voûtes, des anges gracieux au sourire paisible portent l’écu du roi de France et celui de l’évêque de Langres. Dans le chœur, le Christ, assis sur un arc-en-ciel, est accompagné de Saint Jean et probablement de la Vierge (effacée). À leurs côtés, des anges sonneurs de trompette semblent annoncer le jugement dernier. D’autres peintures, malheureusement effacées, se devinent encore par endroits : frises géométriques, personnages…

La chapelle a été classée au titre des monuments historiques le 9 juillet 1909.

© Jean-Marc Bailly