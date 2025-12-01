Histoire au coeur de la nuit la plus longue Gïte la Hulotte Saint-Malon-sur-Mel
Histoire au coeur de la nuit la plus longue Gïte la Hulotte
Soirée contée & buffet au cœur de la Brocéliande
Le Gîte La Hulotte vous convie à une soirée unique, mêlant convivialité, saveurs et récits envoûtants pour célébrer la plus longue nuit de l’année.
Au programme
– un buffet gourmand préparé par Le Chaudron de Dana
– une veillée contée par Ozégan, conteur et musicien enraciné dans la légende de la Brocéliande.
Tarif unique 35 € par personne, sur réservation obligatoire avant le 1er décembre
• Réservation reservations@la-hulotte.fr 07.80.32.51.01
• Public tout public (familles, groupes d’amis, groupes bien-être, …) , nombre de places limité. .
8 La ville Moisan Saint-Malon-sur-Mel 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 80 32 51 01
