Histoire au coeur de la nuit la plus longue Gïte la Hulotte

8 La ville Moisan Saint-Malon-sur-Mel Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Histoire au cœur de la nuit la plus longue

Soirée contée & buffet au cœur de la Brocéliande

Le Gîte La Hulotte vous convie à une soirée unique, mêlant convivialité, saveurs et récits envoûtants pour célébrer la plus longue nuit de l’année.

Au programme

– un buffet gourmand préparé par Le Chaudron de Dana

– une veillée contée par Ozégan, conteur et musicien enraciné dans la légende de la Brocéliande.

Tarif unique 35 € par personne, sur réservation obligatoire avant le 1er décembre

• Réservation reservations@la-hulotte.fr 07.80.32.51.01

• Public tout public (familles, groupes d’amis, groupes bien-être, …) , nombre de places limité. .

8 La ville Moisan Saint-Malon-sur-Mel 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 80 32 51 01

English :

L’événement Histoire au coeur de la nuit la plus longue Gïte la Hulotte Saint-Malon-sur-Mel a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme de Brocéliande