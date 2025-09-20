Histoire bâtie : entre mémoire et architecture Monument Américain de Montfaucon Montfaucon-d’Argonne

Départs depuis le parking en bas du monument pour une visite d’une heure environ. Il sera ensuite possible pour les visiteurs de monter en haut du monument.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

L’American Battle Monuments Commission (ABMC) vous propose une visite guidée de la butte de Montfaucon.

Pour cette édition dédiée à l’architecture, vous découvrirez les secrets de la construction du Monument américain et participerez à faire revivre la collégiale Saint-Germain.

Monument Américain de Montfaucon Rue d’Amérique, 55270 Montfaucon-d’Argonne Montfaucon-d’Argonne 55270 Meuse Grand Est 03 29 85 14 18 https://www.abmc.gov/cemeteries-memorials/about-montfaucon-american-monument/ Ce monument commémore l’offensive Meuse-Argonne, pendant laquelle la Première Armée américaine a obtenu une retraite après 47 jours de combats, du 26 septembre au 11 novembre 1918.

Il a été érigé par la Commission américaine des monuments de guerre, une agence gouvernementale des États-Unis d’Amérique, qui en assure également l’entretien.

D’une hauteur de 60 mètres, il est surmonté de la statue de Columbia, symbolisant la Liberté. Les visiteurs peuvent accéder à la plateforme d’observation pour profiter d’une vue magnifique sur la quasi-totalité du terrain conquis lors de cette offensive, qui fut la plus grande bataille de cette armée américaine durant la Première Guerre mondiale. Parking en face du Monument

© ABMC