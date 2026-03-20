Histoire contée (à partir de 5 ans) Espace Culturel Jean Ferrat Le Palais-sur-Vienne

Histoire contée (à partir de 5 ans)

Espace Culturel Jean Ferrat 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Dans le cadre du Printemps de la Culture, organisé par la commune palaisienne, les petits à partir de 5 ans sont conviés à une lecture de l’histoire contée Musette Souricette à la rencontre d’œuvres célèbres .

Inscriptions obligatoires.

Réservations et informations complémentaires auprès du service animation. .

Espace Culturel Jean Ferrat 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 37 01 35 bm@lepalaissurvienne.fr

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English : Histoire contée (à partir de 5 ans)

L’événement Histoire contée (à partir de 5 ans) Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Limoges Métropole