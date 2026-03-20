Histoire contée (à partir de 8 ans) Espace Culturel Jean Ferrat Le Palais-sur-Vienne
Histoire contée (à partir de 8 ans) Espace Culturel Jean Ferrat Le Palais-sur-Vienne samedi 28 mars 2026.
Histoire contée (à partir de 8 ans)
Espace Culturel Jean Ferrat 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Dans le cadre du Printemps de la Culture, organisé par la commune palaisienne, les enfants à partir de 8 ans sont conviés à une lecture de l’histoire contée La Chambre de Vincent Kimiko .
Inscriptions obligatoires.
Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Espace Culturel Jean Ferrat 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 37 01 35 bm@lepalaissurvienne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Histoire contée (à partir de 8 ans)
L’événement Histoire contée (à partir de 8 ans) Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Limoges Métropole