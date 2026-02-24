Histoire contée et dessinée Melle

Histoire contée et dessinée

Rue Emilien Travers Melle Deux-Sèvres

Duo entre un illustrateur et une conteuse pour découvrir l’histoire de Mélusine à travers le territoire avec des illustrations créées en temps réel. Animation organisée dans le cadre de l’exposition sur le thème de l’eau se trouvant à la médiathèque de Melle à partir du 13 janvier.

RDV à 11h à la Micro-Folie de Melle (hôtel de Ménoc). .

