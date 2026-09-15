UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Parthenay

Histoire cousue : L’arbre aux 1001 saveurs Médiathèque de Parthenay Parthenay

samedi 5 décembre 2026 · Médiathèque de Parthenay · Parthenay

Histoire cousue : L’arbre aux 1001 saveurs Médiathèque de Parthenay Parthenay

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
10:15:00
Lieu
Médiathèque de Parthenay
Adresse
6 Place Georges Picard
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Parthenay

Histoire cousue : L’arbre aux 1001 saveurs

Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:15:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

La médiathèque de Parthenay accueille Barbara Mandin pour une promenade entre les branches de l’arbre aux mille et une saveurs. C’est l’histoire d’une petite chenille qui naît d’un petit œuf au creux d’un bel arbre. Affamée la petite chenille part en quête de nourriture et rencontre d’une branche à l’autre des petites bêtes qui partagent leur nourriture.   .

Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Histoire cousue : L’arbre aux 1001 saveurs

L’événement Histoire cousue : L’arbre aux 1001 saveurs Parthenay a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine

À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)