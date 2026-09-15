Histoire cousue : L’arbre aux 1001 saveurs Médiathèque de Parthenay Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Histoire cousue : L’arbre aux 1001 saveurs

Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 10:15:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

La médiathèque de Parthenay accueille Barbara Mandin pour une promenade entre les branches de l’arbre aux mille et une saveurs. C’est l’histoire d’une petite chenille qui naît d’un petit œuf au creux d’un bel arbre. Affamée la petite chenille part en quête de nourriture et rencontre d’une branche à l’autre des petites bêtes qui partagent leur nourriture. .

Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43

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English : Histoire cousue : L’arbre aux 1001 saveurs

L’événement Histoire cousue : L’arbre aux 1001 saveurs Parthenay a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine