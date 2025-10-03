Histoire cousue main Spectacle de Marionnettes Pesmes
Forges de Pesmes Pesmes Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Début : 2026-04-17 16:00:00
fin : 2026-04-17
2026-04-17
Un spectacle de marionnettes sur tables adapté très librement du conte de Jack et le Haricot Magique.
Dans la boite à couture de Jeanne, il y a un monde.
Un monde où chaque tiroir est habité par des personnages faits de bobines, de boutons, de fils à retordre… Et puis, les tiroirs s’ouvrent, Jeanne enfile ses mots et manipule ses bobines, ses marionnettes, pour raconter son histoire.
Une histoire de fil, une histoire de haricots … Parce que c’est bien connu il y a toujours un fil dans les haricots, surtout dans les haricots magiques ! .
Forges de Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté forgespesmes@gmail.com
