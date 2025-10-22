Histoire D’avoir Peur Forges-les-Eaux

Rue Pierre Blot Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : 2025-10-22 à 2025-10-31

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-31 19:00:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-29

Vous plongerez en famille dans l’univers des contes et légendes de votre enfance, animés à la sauce Halloween. Décors animés, sons frissonnants et bien d’autres surprises vous attendent.

Vous devrez résoudre les énigmes grâces aux indices répartis dans les différents monde.

Pour toute la famille, afin de découvrir Halloween en s’amusant. .

Rue Pierre Blot Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 7 82 26 84 69 contact@enigmakeys.fr

