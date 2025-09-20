Histoire de Bacalan et des bassins à flot Le Forum Bordeaux

Histoire de Bacalan et des bassins à flot Samedi 20 septembre

Gratuit. Réservation obligatoire.

Régulièrement, de nouveaux habitants prennent possession des nouveaux logements dans des constructions modernes. Parce que l’avenir ne peut pas ignorer le passé, il faut connaître son quartier pour mieux y vivre.

Des traces de l’architecture industrielle ou sociale, classique ou moderne, racontent l’histoire du « village Bacalan ». Pendant des années, les terre-neuvas, comme les usines, ont marqué l’histoire et forgé la forte personnalité de Bacalan.

Bacalan s’est développé autour d’activités liées à la proximité de la Garonne, mais a aussi abrité des industries du ferroviaire et de l’aéronautique. Le réputé matériel roulant Dyle et Bacalan a fait connaître le nom du quartier à travers le monde.

Au XIXe siècle, la construction d’un bassin à flot est décidée. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale les Italiens, puis les Allemands, s’y installent durablement, comme en témoigne l’imposante base sous-marine. Les bassins à flot, c’est aussi le projet du canal de Grattequina, abandonné seulement dans les années 1960.

Sauvés in extremis après avoir été condamnés à disparaître, les bassins à flot reprennent vie. Écluses, pompes, aqueducs, ponts, installations techniques diverses, font découvrir les secrets des bassins en admirant le savoir-faire des ingénieurs du XIXe siècle.

Les bâtiments de la dernière raffinerie de sucre de Bordeaux qui a fermé ses portes en 1982 abritent aujourd’hui des activités économiques, mais aussi culturelles et conviviales. Si la conférence évoque brièvement l’industrie sucrière locale, ce n’est qu’une introduction, avant de pouvoir raconter plus en détail l’histoire d’une des dernières usines de Bacalan. Une autre fois…

Le Forum 182 rue Achard, 33300 Bordeaux

© Jean-Claude Déranlot