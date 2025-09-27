Histoire de créer Médiathèque Boris-Vian Montluçon
Histoire de créer Médiathèque Boris-Vian Montluçon samedi 27 septembre 2025.
Histoire de créer
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2025-09-27 14:30:00
fin : 2025-11-05
2025-09-27 2025-11-05
Cette animation est dédiée pour les jeunes enfants de 6 ans à 8 ans.
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
This animation is dedicated to young children aged 6 to 8.
German :
Diese Animation ist kleinen Kindern im Alter von 6 bis 8 Jahren gewidmet.
Italiano :
Questa animazione è dedicata ai bambini dai 6 agli 8 anni.
Espanol :
Esta animación está dedicada a niños de 6 a 8 años.
