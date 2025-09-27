Histoire de créer Médiathèque Boris-Vian Montluçon

samedi 27 septembre 2025.

Histoire de créer

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

2025-09-27 14:30:00

2025-11-05

2025-09-27 2025-11-05

Cette animation est dédiée pour les jeunes enfants de 6 ans à 8 ans.

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

This animation is dedicated to young children aged 6 to 8.

German :

Diese Animation ist kleinen Kindern im Alter von 6 bis 8 Jahren gewidmet.

Italiano :

Questa animazione è dedicata ai bambini dai 6 agli 8 anni.

Espanol :

Esta animación está dedicada a niños de 6 a 8 años.

