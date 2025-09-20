Histoire de deux édifices majeurs du patrimoine soultzien Nef des jouets / Commanderie des chevaliers de l’Ordre de Malte Soultz-Haut-Rhin

Âge : de 10 à 99 ans

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Château seigneurial et commanderie hospitalière à Soultz : un tir d’arbalète les sépare, deux architectures nous contemplent.

Plongez dans l’histoire de ces deux édifices emblématiques du patrimoine soultzien à travers la présentation de leurs caractéristiques architecturales. Quelques projets de réhabilitation, finalement non retenus, seront également évoqués avant leur transformation en musées.

C'est dans l'ancienne commanderie des chevaliers de l'Ordre de Malte, édifice exceptionnel dont l'origine remonte au XIIIe siècle, que Joëlle et Jean-Richard Haeusser ont installé leur collection de jouets anciens et contemporains : poupées, trains, voitures… Tout ici excite l'imagination.

© la Nef des Jouets