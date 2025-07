Histoire de famille La Filature Varennes-sous-Dun

La Filature 401 route de la Faux Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire

2025-08-02 15:00:00

2025-09-28 19:00:00

2025-08-02

Depuis 1879 jusqu’à 2016, la filature Plassard a toujours été une histoire de famille, tant au niveau de la transmission de l’entreprise qu’au niveau

du travail quotidien. Sans chercher à reproduire une telle saga nous avons pris plaisir à retrouver dans le milieu artistique local des parcours de vie

qui s’apparentent à celui de la filature Plassard.

Isa Bordat et son mari Martin Bruneau travaillent ensemble. Diane de Valou a transmis à ses deux enfants Louise et Gaspard Frydman son goût et talent pour la création artistique. .

La Filature 401 route de la Faux Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 29 18 66 jda71800@icloud.com

