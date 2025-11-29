Histoire de guerres Wissembourg

À travers des expositions, démonstrations et ateliers, ainsi qu’avec des intervenants costumés, plongez dans différents univers historiques de l’antiquité au moyen-âge, les carolingiens et vikings, l’artisanat au moyen-âge et l’évolution de l’histoire locale.

Chaque samedi de l’Avent, remontez le temps en découvrant une différente époque ! Plongez dans les univers historiques suivants de l’antiquité au moyen-âge, les carolingiens et vikings, l’artisanat au moyen-âge et l’évolution de l’histoire locale.

À travers des expositions, présentations, démonstrations et ateliers, immergez vous dans la vie quotidienne d’autres temps. Des intervenants costumés rendront l’immersion totale ! .

English :

Through exhibitions, demonstrations and workshops, as well as costumed speakers, immerse yourself in different historical universes: from antiquity to the Middle Ages, Carolingians and Vikings, crafts in the Middle Ages and the evolution of local history.

German :

Anhand von Ausstellungen, Vorführungen und Workshops sowie mit kostümierten Rednern können Sie in verschiedene historische Welten eintauchen: von der Antike bis zum Mittelalter, Karolinger und Wikinger, Handwerk im Mittelalter und die Entwicklung der lokalen Geschichte.

Italiano :

Attraverso mostre, dimostrazioni e laboratori, nonché relatori in costume, immergetevi in diversi universi storici: dall’antichità al Medioevo, i Carolingi e i Vichinghi, l’artigianato nel Medioevo e l’evoluzione della storia locale.

Espanol :

A través de exposiciones, demostraciones y talleres, así como de conferenciantes disfrazados, sumérjase en diferentes universos históricos: de la Antigüedad a la Edad Media, los carolingios y los vikingos, la artesanía en la Edad Media y la evolución de la historia local.

