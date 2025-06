Histoire de Korrigans – Spectacle familial Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes 2 juillet 2025

Histoire de Korrigans – Spectacle familial Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Mercredi 2 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine

De quoi émerveiller les enfants et faire remonter les souvenirs des plus grands! Un spectacle familial drôle et interactif.

« La CoNtesse de Ploubilig est née il y a 200 ans. Suite à sa rencontre avec un korrigan, elle est maintenant bloquée à notre époque moderne. Sa passion est maintenant de raconter des histoires sur ces lutins bretons facétieux. »

De quoi émerveiller les enfants et faire remonter les souvenirs des plus grands! Un spectacle familial drôle et interactif.

Par Claire Heude de la Cie Fractale.

50 min.

Teaser : [https://www.youtube.com/watch?v=faD4j2uAZJk](https://www.youtube.com/watch?v=faD4j2uAZJk)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-02T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-02T18:00:00.000+02:00

1



Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine