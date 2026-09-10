Histoire de la Chapelle Sainte-Barbe à Berrien, Chapelle Sainte Barbe / Berrien, Berrien

Informations pratiques

Histoire de la Chapelle Sainte-Barbe à Berrien Samedi 19 septembre, 09h00 Chapelle Sainte Barbe / Berrien Finistère

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

9h00 : Histoire de Trédudon-Le-Moine, intitulé ; » Histoire d’un village de montagne à travers les âges »

Départ du parking de la Mairie de Berrien

12h00 : Restauration de crêpes à la Chapelle Sainte-Barbe

13h30-15h30 : Présence de Yohann Jaouen, tailleur de pierres, ayant oeuvré pour la réfection de la chapelle Sainte-Barbe, en 2025-2026.

13h30-19h : Histoire et découverte des travaux de la nouvelle chapelle racontée par les bénévoles de l’association, ainsi que par la présence de Grégory Rannou, délégué territorial de la Fondation du Patrimoine. Marché de producteurs locaux et chorale.

Le lieu est le point de départ du chemin faisant le tour de l’ancienne carrière de kaolins, propriété du Département / Parkings à proximité.

Chapelle Sainte Barbe / Berrien Sainte-Barbe 29690 Berrien Berrien 29690 Finistère Bretagne 06.84.49.71.08 https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-sainte-barbe-a-berrien/101913;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091520 Chapelle de style néo-gothique en cours de restauration, au cœur des Monts d’Arrée Des parkings sont prévus à proximité

Journées Européennes du Patrimoine

Patrick Rousvoal