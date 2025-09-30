Histoire de la Commune Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau
Histoire de la Commune
Du 30/09 au 12/10/2025 du lundi au vendredi.
Pendant les horaires d’ouvertures du Centre Culturel. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Le centenaire de la ville s’expose au Centre Culturel.
L’histoire de la Commune sera dévoilé au travers d’une exposition de photographies d’archives. .
Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr
English :
The town’s centenary on show at the Centre Culturel.
German :
Die Hundertjahrfeier der Stadt wird im Kulturzentrum ausgestellt.
Italiano :
Il centenario della città è in mostra al Centre Culturel.
Espanol :
El centenario de la ciudad se expone en el Centre Culturel.
