Histoire de la Commune Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

Histoire de la Commune

Du 30/09 au 12/10/2025 du lundi au vendredi.

Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-09-30

fin : 2025-10-12

2025-09-30

Le centenaire de la ville s’expose au Centre Culturel.

L’histoire de la Commune sera dévoilé au travers d’une exposition de photographies d’archives. .

Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

English :

The town’s centenary on show at the Centre Culturel.

German :

Die Hundertjahrfeier der Stadt wird im Kulturzentrum ausgestellt.

Italiano :

Il centenario della città è in mostra al Centre Culturel.

Espanol :

El centenario de la ciudad se expone en el Centre Culturel.

