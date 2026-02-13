Histoire de la fille qui ne voulait pas être un chien, Théâtre Michel Humbert, Langres

Histoire de la fille qui ne voulait pas être un chien Samedi 21 mars, 14h30 Théâtre Michel Humbert Haute-Marne

Tarif plein 8€ Tarif adhérent 6€ Tarif jeune public, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap 5.50€

Début : 2026-03-21T14:30:00+01:00 – 2026-03-21T15:25:00+01:00

Fin : 2026-03-21T14:30:00+01:00 – 2026-03-21T15:25:00+01:00

Pourra-t-elle y participer ?

Dans un dédale d’ampoules où fils électriques et fils narratifs s’entremêlent, l’imagination du public bat son plein. Un narrateur et une danseuse portent la voix de cette fillette qui découvre qu’elle peut dire « Non » à son père et que, grâce à ses amis, il n’est pas de chemin dont on ne peut revenir.

Théâtre Michel Humbert 55 Rue Diderot, 52200 Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est

©Histoire-de-la-fille-Foule-Theatre