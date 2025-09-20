histoire de la Fondation Arnaud Salle poyvalente école Maria Borrely Puimoisson

exposition gratuite

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous convions à une exposition commentée.

Cette exposition sur l’histoire du bâtiment de la fondation Arnaud revêt un caractère exceptionnel pour le village rural de Puimoisson. Elle portera sur la généalogie et l’état civil d’Auguste Arnaud le donateur, l’évolution du bureau de bienfaisance gestionnaire de l’hospice, l’histoire des religieuses qui ont assuré les soins, l’évolution du bâtiment et son architecture typique de 1900, le rôle de l’hospice dans l’aide aux indigents et pendant la guerre de 39-45

Salle poyvalente école Maria Borrely école Maria Borrely 04410 Puimoisson Puimoisson 04410 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 83 20 45 91 La Fondation Arnaud a été construite en 1911, avec le don effectué par d’Auguste Arnaud en 1900. La demande de Auguste Arnaud était de construire un hospice pour venir en aide aux indigents et aux personnes âgées. Sa demande était précisée dans son testament. Parking à proximité de l’école

