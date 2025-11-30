Histoire de la musique Tzigane Nouzonville

Histoire de la musique Tzigane

Pôle culturel 6, rue Jean Baptiste Clément Nouzonville Ardennes

Elle aux chants, lui aux cordes, ils vous feront découvrir l’histoire de la musique tzigane, ses racines et ses branches. Le répertoire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est se mêle aux grands classiques du jazz manouche. Brassens, Montand ou encore Piaf sont réinventés, accompagnés de compositions originales. Depuis 2014, Ladislava dépayse son public, lui proposant un voyage de la France aux Balkans. Son objectif vous faire (re)découvrir ces morceaux d’ici et d’ailleurs, atemporels et sans frontière. Et demain, la p’tite roulotte deLadislava sera déjà partie rouler sa bosse sur d’autres chemins…C’est l’histoire d’un voyage celui de Ladislava, jeune fille rom, expulsée du Nord de l’Inde, il y a plus de mille ans. Elle traverse le Moyen-Orient, les Balkans, l’Europe centrale et les siècles pour rejoindre la France d’aujourd’hui. Toutes les rencontres qu’elle fera au cours de son périple mèneront aux différentes branches de la musique tzigane. Le répertoire qui en découle est très festif et varié de la musique klezmer au jazz manouche, en passant par les musiques des Balkans, des musiques de films, des chansons françaises revisitées et des compositions originales.Billetterie

Pôle culturel 6, rue Jean Baptiste Clément Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est +33 3 24 37 37 49

English :

She on vocals, he on strings, they’ll help you discover the history of Gypsy music, its roots and its branches. The repertoire of traditional Eastern European music blends with the great gypsy jazz classics. Brassens, Montand and Piaf are reinvented, accompanied by original compositions. Since 2014, Ladislava has been taking audiences on a journey from France to the Balkans. Her aim: to help you (re)discover these timeless, borderless songs from near and far. This is the story of a journey: that of Ladislava, a young Roma girl expelled from northern India over a thousand years ago. She crosses the Middle East, the Balkans, Central Europe and the centuries to reach modern-day France. All the encounters she makes on her journey lead to the different branches of Gypsy music. The resulting repertoire is highly festive and varied, ranging from klezmer to gypsy jazz, Balkan music, film scores, French songs revisited and original compositions.Box office

German :

Sie singt, er streicht, und sie werden Ihnen die Geschichte der Zigeunermusik, ihre Wurzeln und Zweige näher bringen. Das Repertoire der traditionellen osteuropäischen Musik mischt sich mit den großen Klassikern des Gypsy-Jazz. Brassens, Montand oder auch Piaf werden neu erfunden, begleitet von Originalkompositionen. Seit 2014 entführt Ladislava ihr Publikum auf eine Reise von Frankreich in den Balkan. Ihr Ziel: Sie dazu zu bringen, diese zeitlosen und grenzenlosen Stücke von hier und anderswo (wieder) zu entdecken. Und morgen wird Ladislavas kleiner Zigeunerwagen schon auf anderen Wegen unterwegs sein… Es ist die Geschichte einer Reise: die von Ladislava, einem Roma-Mädchen, das vor über tausend Jahren aus Nordindien vertrieben wurde. Sie durchquert den Nahen Osten, den Balkan, Mitteleuropa und die Jahrhunderte, bis sie im heutigen Frankreich ankommt. Alle Begegnungen, die sie auf ihrer Reise macht, führen zu den verschiedenen Zweigen der Zigeunermusik. Das daraus resultierende Repertoire ist sehr festlich und vielfältig: von Klezmermusik über Balkanmusik, Filmmusik, neu interpretierte französische Chansons und Originalkompositionen bis hin zu Gypsy-Jazz.Kartenverkauf

Italiano :

Con lei alla voce e lui agli archi, vi faranno conoscere la storia della musica gitana, le sue radici e le sue ramificazioni. Il repertorio della musica tradizionale dell’Europa orientale si fonde con i grandi classici del gypsy jazz. Brassens, Montand e Piaf vengono reinventati, accompagnati da composizioni originali. Dal 2014, Ladislava accompagna il pubblico in un viaggio dalla Francia ai Balcani. Il suo obiettivo è quello di farvi (ri)scoprire queste canzoni senza tempo e senza confini, vicine e lontane. Questa è la storia di un viaggio: quello di Ladislava, una giovane rom espulsa dal nord dell’India più di mille anni fa. Attraversa il Medio Oriente, i Balcani, l’Europa centrale e i secoli per raggiungere la Francia di oggi. Tutti gli incontri che fa durante il suo viaggio la portano a conoscere i diversi rami della musica gitana. Il repertorio che ne deriva è festoso e vario, e spazia dal klezmer e dal gypsy jazz alla musica balcanica, alle colonne sonore dei film, alle canzoni francesi rivisitate e alle composizioni originali

Espanol :

Con ella al cante y él a las cuerdas, le introducirán en la historia de la música gitana, sus raíces y sus ramas. El repertorio de música tradicional de Europa del Este se mezcla con los grandes clásicos del jazz gitano. Brassens, Montand y Piaf se reinventan, acompañados de composiciones originales. Desde 2014, Ladislava lleva al público en un viaje de Francia a los Balcanes. Su objetivo es hacerles (re)descubrir estas canciones intemporales, sin fronteras, de cerca y de lejos. Esta es la historia de un viaje: el de Ladislava, una joven gitana expulsada del norte de la India hace más de mil años. Atraviesa Oriente Próximo, los Balcanes, Europa Central y los siglos hasta llegar a la Francia actual. Todos los encuentros que realiza en su viaje la conducen a las diferentes ramas de la música gitana. El repertorio resultante es a la vez festivo y variado: klezmer, jazz gitano, música balcánica, bandas sonoras de películas, canciones francesas revisitadas y composiciones originales

