HISTOIRE DE LA PEINTURE – LE THEATRE LIBRE Paris

HISTOIRE DE LA PEINTURE Début : 2026-03-09 à 20:00. Tarif : – euros.

HISTOIRE DE LA PEINTURE EN MOINS DE DEUX HEURESUn spectacle de Hector ObalkUn cycle de spectacles sur la peinture. Un stand up en musique et en images.Hector Obalk fait un stand up en musique et en images sur l’histoire de la peinture occidentale, accompagné de ses musiciens et d’un écran géant projetant d’époustouflants détails. Spectacle complet, visuellement sophistiqué, musical et drôlissime d’un expert original, passionné et pédagogue. Sur la trame d’un mur de 1000 images, chaque show propose de visiter toute l’Histoire de la peinture, de Giotto à Yves Klein, et au-delà…TOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE est un cycle de spectacles qui se décline en plusieurs spectacles différents. Chaque spectacle suit un parcours spécifique, mais tous retracent toute l’histoire de la peinture pendant 7 siècles, en privilégiant parfois certains thèmes ou certaines époques. Chaque spectacle est autonome, le spectateur pouvant les voir dans n’importe quel ordre.Parcours par date : 8 déc. 2025 20h – parcours «Jésus» (J) – Histoire de Jésus dans la peinture (enfance)15 déc. 2025 20h – parcours «Jésus» (J) – Histoire de Jésus dans la peinture (enfance)5 janv. 2026 20h – parcours «Rembrandt, etc» (D) – Giorgione, Titien, Hals, Rembrandt, Lucian Freud…12 janv. 2026 20h – parcours «Rembrandt, etc» (D) – Giorgione, Titien, Hals, Rembrandt, Lucian Freud…19 janv. 2026 20h – parcours «Classique» (A) – Van Eyck, Bosch, Grünewald, Manet, Aillaud…26 janv. 2026 20h – parcours «Classique» (A) – Van Eyck, Bosch, Grünewald, Manet, Aillaud…09 et 16 février 2026 – 20h00 – parcours fantaisie (B) Les 09 et 16 mars 2026 à 20h00 : parcours « Bosch, etc» (C) – Van Eyck, Bosch, Grünewald, Manet, Aillaud…Les 23 et 30 mars 2025 à 20h00 : parcours «Art moderne» (M) – Monet, Seurat, Picasso, Mondrian, Bacon, Leroy…Les 13 avril et 04 mai 2026 à 20h00 : parcours «Classique» (A) – Van Eyck, Bosch, Grünewald, Manet, Aillaud…

LE THEATRE LIBRE 4 Boulevard Strasbourg 75010 Paris 75