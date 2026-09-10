Histoire de la photographie à travers les archives de Rennes Archives de Rennes Rennes
jeudi 13 mai 2027 · Archives de Rennes · Rennes
Informations pratiques
Histoire de la photographie à travers les archives de Rennes Archives de Rennes Rennes Jeudi 13 mai 2027, 18h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit. Sur réservation.
Gwenola Furic, spécialiste de la conservation-restauration du patrimoine photographique, nous présentera l’histoire de la photographie, illustrée par des documents conservés aux Archives de Rennes, à…
Gwenola Furic, spécialiste de la conservation-restauration du patrimoine photographique, nous présentera l’histoire de la photographie, illustrée par des documents conservés aux Archives de Rennes, de la plaque de verre à la photographie numérique.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-05-13T18:00:00.000+02:00
Fin : 2027-05-13T19:30:00.000+02:00
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http://www.archives.rennes.fr https://urls.fr/vfL2JB
Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
archives@ville-rennes.fr 0223621260
Olivier Fiot, 2021
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