Informations pratiques

Histoire de la photographie à travers les archives de Rennes Archives de Rennes Rennes Jeudi 13 mai 2027, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur réservation.

Gwenola Furic, spécialiste de la conservation-restauration du patrimoine photographique, nous présentera l’histoire de la photographie, illustrée par des documents conservés aux Archives de Rennes, à…

Gwenola Furic, spécialiste de la conservation-restauration du patrimoine photographique, nous présentera l’histoire de la photographie, illustrée par des documents conservés aux Archives de Rennes, de la plaque de verre à la photographie numérique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-05-13T18:00:00.000+02:00

Fin : 2027-05-13T19:30:00.000+02:00

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http://www.archives.rennes.fr https://urls.fr/vfL2JB

Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

archives@ville-rennes.fr 0223621260

Olivier Fiot, 2021



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