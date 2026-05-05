Histoire de la Ville du Faou, Le Faou, Le Faou

Histoire de la Ville du Faou Dimanche 28 juin, 17h00 Le Faou Finistère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T17:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T17:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Dans le cadre des journées du patrimoine de pays, l’association Tenzoriou Bro Ar Faou, les trésors du pays du Faou invite les gens qui aiment l’histoire et ceux qui aiment le Faou à une conférence donnée par Madame Danguy- des-déserts.

1ère partie : Pourquoi le Faou est-il une ville ? Mad Danguy-Des-déserts évoquera la création de la ville sur un modèle romain, au XIe siècle, au pied de son château et son évolution au cours des siècles, jusqu’à nos jours. La ville comptait 85 maisons à pan de bois en 1524. Comment ont-elles été construites et pourquoi ce style en encorbellement ?

La seconde partie explique pourquoi il a fallu 22 ans pour élargir la rue principale, du côté Ouest, au XIXe siècle.

Le Faou 12 place aux foires 29590 Le Faou 29590 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « tenzoriouarfaou@gmail.com »}]

Découverte de l’histoire de la ville du Faou à travers une conférence Le Faou patrimoine