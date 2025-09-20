Histoire de la voie ferrée d’Etampes à Méréville Vélorail de l’Essonne Vallée de la Juine Saint-Cyr-la-Rivière

Histoire de la voie ferrée d’Etampes à Méréville 20 et 21 septembre Vélorail de l’Essonne Vallée de la Juine Essonne

Présentation gratuite, limitée à 80 participants, priorité aux visiteurs ayant réservé une balade en vélorail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T15:45:00 – 2025-09-21T16:15:00

Venez découvrir l’histoire de la ligne d’Etampes à Pithiviers, parcourue par des vélorails, de 1905 à aujourd’hui. La présentation à la gare du vélorail autour de photos et cartes postales d’archives vous immerge dans la grande époque ou le chemin de fer était vu comme le seul moyen de déplacement des hommes et des marchandises.

Vélorail de l’Essonne Vallée de la Juine RD49 – Les Marvaux 91690 Saint-Cyr-La-Rivière Saint-Cyr-la-Rivière 91690 Essonne Île-de-France 06 95 66 73 45 http://www.veloraildelajuine.fr https://www.facebook.com/VelorailJuine Le Vélorail est établi sur l’ancienne voie ferrée d’Etampes à Pithiviers. Il sillonne la Vallée de la Juine et vous emmène sur une promenade nature et bucolique à travers le temps. Accès voiture, parking à proximité. Buvette, toilettes et aire de pique nique en libre accès aux visiteurs du vélorail

