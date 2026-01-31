Histoire de l’Afrique : mémoires orales de l’indépendance sénégalaise Bibliothèque Goutte d’Or Paris
Professeure à l’université de Berlin, Odile Tendeng Weidler viendra présenter son ouvrage sur Aline Sitoé Diatta : La résistance par le chant, figure de la lutte pour l’Indépendance du Sénégal. L’autrice a choisi une approche originale croisant histoire, mémoire, oralité et chants pour éclairer et transmettre une page méconnue des luttes anticoloniales. La rencontre sera accompagnée d’une exposition de photos (du 30 janvier au 18 février), et suivie d’un débat avec le public. Cet événement est organisé en partenariat avec l’association SOS-Casamance, active dans le quartier.
Présentation de la biographie d’une figure historique du Sénégal avec son autrice
Le samedi 07 février 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public adultes.
Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris
+33153092610
