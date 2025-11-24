Histoire de l’architecture Salle baron Salamon (salle annexe de la mairie) Grignan

Histoire de l’architecture

La conférence présentera un panorama de l’histoire de l’architecture de la Préhistoire jusqu’au début du vingtième siècle. Présentée par Isabelle Gonon. Avec un diaporama.

Salle baron Salamon (salle annexe de la mairie) Rue sous les remparts Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The lecture will present an overview of the history of architecture from prehistory to the beginning of the twentieth century. Presented by Isabelle Gonon. With slide show.

German :

Die Konferenz wird einen Überblick über die Geschichte der Architektur von der Vorgeschichte bis zum Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts bieten. Vorgetragen von Isabelle Gonon. Mit einer Diashow.

Italiano :

Questa conferenza offrirà una panoramica della storia dell’architettura dalla preistoria all’inizio del XX secolo. Presentata da Isabelle Gonon. Con proiezione di diapositive.

Espanol :

Esta conferencia ofrecerá una visión general de la historia de la arquitectura desde la prehistoria hasta principios del siglo XX. Presentada por Isabelle Gonon. Con proyección de diapositivas.

