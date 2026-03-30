Histoire de L’Art autrement

2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Dans ce cycle de 10 dates consacré à comprendre et apprendre le langage de la sculpture , cette septième séance traitera le sujet suivant figuration archaïque et abstraction organique.

Prochaines dates 8 avril, 13 mai, 10 juin 2026.

Cours assuré par Régine Flogny, conservatrice, historienne de l’art et présidente de l’association Le Pont. .

2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Histoire de L’Art autrement

L’événement Histoire de L’Art autrement La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-03-27 par OT La Teste-de-Buch